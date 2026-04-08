Camilo Carmona y Silvanna Gajardo compartieron emotiva publicación revelando el sexo de su bebé

08 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Los actores Camilo Carmona y Silvanna Gajardo compartieron una tierna publicación en que revelaron el sexo de su bebé.

Ambos rostros ganaron popularidad por sus personajes en la exitosa teleserie de Mega, Juego de Ilusiones, donde ella interpretó a una reclusa y él a un gendarme.

La tierna revelación de Camilo Carmona y Silvanna Gajardo

En sus cuentas de Instagram, Silvanna subió un carrusel de fotografías en las que aparecen juntos y posando con la pequeña pancita de embarazo.

"Es una niñita! Y no puedo más de la emoción. Voy a poder volver a jugar a las esquelas, cuadernos de stickers (¿existen aún?), Hello Kitty, My melody, muñequitas… ¡Ay!", expresó feliz.

Además, mostraron algunos de los regalos que han recibido para su bebé que viene en camino, junto con entregar detalles de este nuevo proceso.

"Aquí con algunos de sus primeros regalitos. ¡Qué ternura más grande! Y ya vamos en los cinco meses y medio aprox, en camino a los seis, y ya queriendo que sean las 40 semanas. Semanas y meses aún es confuso para mí. La verdad es que todo me es tan confuso, soy una absoluta ignorante de tanta cosa nueva", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvanna Gajardo (@silvannagajardo)

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