"Ha sido muy bonito": Actor Remigio Remedy se reinventó y ahora tiene veterinaria familiar junto a su esposa

24 may. 2026 - 12:00 hrs.

Las teleseries quedaron atrás para Remigio Remedy y su esposa, Pamela Villalba, pues ahora sorprendieron contando que son dueños de una clínica veterinaria.

Hace unos años, el actor expresó que la actriz había apostado por uno de sus grandes sueños, estudiar veterinaria para poder ayudar a distintos animalitos.

Sin embargo, en ese tiempo ella trabajaba en un establecimiento en el centro de Santiago, pero cuando vieron un local en arriendo, que antes era una veterinaria, decidieron lanzarse y abrir su emprendimiento.

Remigio Remedy y su proyecto familiar

En conversación con LUN, Remigio Remedy entregó más detalles sobre esta nueva etapa familiar y contó que una de sus hijas también está estudiando medicina veterinaria y su pareja, recientemente se tituló, por lo que también son parte de la clínica.

"Además de ser el relacionador público y embajador, soy multiuso, llevo y traigo cosas y he maestreado harto. Tenía algo de experiencia porque hace años tuvimos un bar en Bellavista y me tocó hacer muchas cosas para adaptar el lugar. Además, vivimos en la comunidad ecológica de Peñalolén, donde trabajamos todo el tiempo", explicó el actor sobre su rol en la empresa.

La excelencia laboral de Pamela Villalba generó que varios de sus pacientes que tenía en el centro de Santiago se fueran con ella a su veterinaria, ubicada en Sánchez Fontecilla 11.700, en Peñalolén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villalvet (@villalvet)

Finalmente, el intérprete expresó su felicidad de poder compartir esta pasión con su círculo cercano: "Ha sido muy bonito trabajar con mi mujer y mi hija. Yo pienso en el futuro de Amaranta, en que se afiance en su profesión".

Todo sobre Entretenimiento