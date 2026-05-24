Vale Roth revela cuándo podrá saber el sexo de su bebé y hace una aclaratoria: "Ustedes creen que yo..."

24 may. 2026 - 11:05 hrs.

Tal y como lo hizo cuando estaba en la dulce espera de sus hijas Antonia y Martina, Valentina Roth comparte día a día las incidencias de su tercer embarazo.

La influencer y su esposo Miguel de la Fuente todavía desconocen el sexo de su bebé, pero algunas pistas le hacen sospechar que podría ser un niño.

Las sospechas de Vale Roth sobre el sexo de su tercer bebé

Vale Roth compartió en sus historias de Instagram un par de videos donde mostró unos "granitos" que aparecieron en varias partes de su rostro.

"Me decían, 'ah, entonces es niña'. Porque cuando salen granitos, es niña. Pero no, porque con mis dos niñas nunca me salían granitos. Entonces yo creo que el hombre tiene más hormonas, anda a saber tú, y por eso puede ser niño", argumentó.

Instagram @valeroth28

"Pero, por otro lado, tengo los mismos antojos de naranja y cosas así que tenía con mis niñas. Entonces, no sé", acotó, antes de anunciar la posible fecha de su revelación de sexo.

"El 3 de junio (...) me van a hacer la ecografía para ver si es niña o niño. No me lo van a decir, va a ser sorpresa (...), pero ahí van a saber. No sé si el 7, puede ser el domingo 7", expresó.

En un par de ocasiones, la bailarina ha comentado sus sospechas de que es un niño y en esta ocasión detalló que su madre y su hermana piensan lo mismo.

Sin embargo, Roth aclaró que está "megarelajada" sobre el tema: "Ustedes creen que yo en verdad quiero un niño, y es lo que venga. Siempre ha sido así. Lo que Dios quiera, por algo llega el sexo de tu guagua".

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