Vale Roth cuenta lo más difícil de su tercer embarazo y predice si será niño o niña: "Yo creo que es..."

12 may. 2026 - 13:30 hrs.

Valentina Roth está recibiendo montones de felicitaciones y buenos deseos luego de anunciar su tercer embarazo junto a su esposo, Miguel de la Fuente.

Siempre en conexión con sus seguidores, la bailarina se disculpó por no alcanzar a leer tantos mensajes, pero además contó cómo se ha sentido en estas primeras semanas de gestación.

Lo más difícil del tercer embarazo de Valentina Roth hasta ahora

"Miren, les cuento. Náuseas he tenido muchas, en la mañana, hasta una hora en la tarde. Y sueño. ¡Uff! Un sueño aquí anormal. Anormal. Todo el día tengo sueño", expresó Vale Roth en en una historia de Instagram.

Instagram @valeroth28

"Todo el día estoy cansada. Me chupo en la cama. Y ustedes saben que antes yo a las 5 de la mañana... Ya, ahora no. Estoy consumida. Eso espero que pase después de los tres meses", dijo.

Posteriormente, la influencer compartió algunas fotografías de su infancia y junto a una de ellas dejó una encuesta sobre el sexo de su tercer bebé. "Niño o niña. ¿Qué dicen? Yo creo que es niña", escribió.

Recordemos que Roth ya es madre de Antonia, de casi tres años de edad, y de Martina, de 10 meses. "Donde caben dos caben tres", afirmó al anunciar que está otra vez en la dulce espera.

Instagram @valeroth28

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