El tierno saludo de cumpleaños del esposo de Vale Roth: Así aparecieron juntos

20 feb. 2026 - 17:30 hrs.

Las imágenes hablan por sí solas. Valentina Roth y Miguel de la Fuente la están pasando muy bien juntos luego del sonado quiebre que protagonizaron a finales del año pasado.

La exgimnasta e influencer celebró su cumpleaños 35, ocasión en la que su esposo y padre de sus hijas la acompañó y dedicó un amoroso mensaje.

Los románticos momentos de Vale Roth y Miguel de la Fuente

Vale Roth mostró varias fotos y videos del festejo familiar, con Miguel y sus hijas siempre a su lado. En una de las postales incluso hubo un beso entre ellos.

"Feliz cumpleaños a esta gran mamá, compañera y pareja", publicó por su parte el dentista en una historia de Instagram junto a un collage de fotos románticas. Pero esos no fueron los únicos coqueteos entre el odontólogo y la bailarina.

Instagram @dr.migueldelafuente @valeroth28

En una reciente historia, Roth compartió un video más íntimo, donde su marido le masajea las piernas, mientras ella reposa en la cama. "Estoy contracturadísima y me encanta", escribió sobre la imagen.

Instagram @valeroth28

Cabe recordar que después de la ruptura, Miguel habló de un engaño, aunque aclaró que no hubo una infidelidad. Valentina no quiso ofrecer declaraciones sobre lo sucedido.

Lo cierto es que estas recientes publicaciones y otras apariciones del dentista en la cotidianidad del hogar, indican que los esposos dejaron atrás los conflictos y se



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28)

Todo sobre Valentina Roth