Incluye unas costosas pantuflas: El original total look Louis Vuitton de Adriana Barrientos

Adriana Barrientos es una amante empedernida de las mejores marcas de ropa y accesorios, por ello siempre elige prendas clásicas o en tendencia de firmas como Gucci o Louis Vuitton.

La panelista se valió de esta última firma para armar un total look muy original, donde el toque especial lo dieron sus pantuflas footprint; un calzado que puede dar la impresión de estar diseñado para estar en casa, pero es apto para andar en exteriores.

Las originales pantuflas de Adriana Barrientos

Para un día más de trabajo, Barrientos lució una particular combinación de elementos de la famosa compañía francesa. En sus historias de Instagram publicó un video en el que la cámara la recorre de pies a cabeza, para detallar el outfit.

En la parte superior lució una polera futbolera azul marino con letras amarillas, que forma parte de la colección de la marca con el cantante Pharrell Williams. Llevaba, además, unos aros dorados con el logotipo LV Circle.

El toque colorido lo dio con un bolso Painted Dots, un modelo de lunares de distintas tonalidades, de la colaboración de LV con la artista japonesa Yayoi Kusama.

La presentadora seleccionó como calzado los especiales botines Louis Vuitton Footprint Low Top Sneaker, también de la colección de Pharrell Williams.

Estos zapatos llevan el logo de la marca en la parte superior y el tradicional monograma de LV en la suela, con almohadillas que simulan las garras de un animal.

Cuando se lanzaron al mercado en 2024, su precio aproximado era de 2.400 dólares; hoy, sitios especializados de reventa los ofrecen en valores que van desde 2.900 hasta más de 4.000 dólares.

