"Brillas más tú": Angélica Castro presume en París el vestido ideal para "coquetear" en la Torre Eiffel

Angélica Castro visitó París por motivos laborales, pero eso no le impidió disfrutar de su estadía en la ciudad del amor. Entre compromisos, la actriz se tomó un tiempo para degustar la gastronomía local y visitar los sitios más emblemáticos.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que modeló en plena noche un elegante vestido rojo frente a la brillante e icónica Torre Eiffel.

Angélica Castro y su coqueto vestido en París

"Coqueteando con la Torre Eiffel", escribió en su post. Para la ocasión, Castro lució un ceñido y corto vestido rojo que resaltó su figura con delicados detalles de transparencia en el escote y los hombros.

La pieza, del diseñador Rubén Campos, la combinó con aros de piedras rojas, pantys negras y unas elegantes botas altas. Su cabello lo dejó suelto en suaves ondas y su maquillaje lo resaltó con labios rojos.

Su look, a juego con la romántica vibra parisina, encantó a sus seguidores, quienes dejaron comentarios como: "Hermosa foto con la Torre Eiffel", "Estás estupenda y llena de vida. Pídele a la torre que te dé un amor verdadero", "Brillas más tú que la torre", entre otros.

