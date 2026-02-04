Con controvertida historia: Esta es la obra de teatro con la que Angélica Castro vuelve a la actuación

04 feb. 2026 - 11:50 hrs.

Angélica Castro comenzó muy joven en el mundo de la moda. Su estampa la catapultó como rostro recurrente de revistas y comerciales. Pero su talento iba más allá y rápidamente llegó a la televisión de los 90 como animadora del icónico programa Más Música.

Esa vitrina la impulsó a perfeccionarse con los maestros de actuación de Canal 13 y se formó como actriz, obteniendo personajes en teleseries como Marparaíso y Maldita. Luego participó en películas como El Rey Escorpión y en series como Nip/Tuck y Prófugos.

El regreso de Angélica Castro a la actuación

Ahora Angélica Castro será una de las protagonistas de un montaje que es parte de la cultura pop: Los Monólogos de la Vagina. Se trata de un montaje que en los últimos 30 años ha sido adaptado en 140 países, siendo en la gran mayoría un fenómeno.

Los Monólogos de la Vagina

En sus versiones chilenas anteriores contó con destacadas figuras siendo parte de sus elencos: Katty Kowaleczko, Francisca García-Huidobro, Teresita Reyes, Patricia Velasco, Liliana Ross, Grimanesa Jiménez, Liliana García, Sigrid Alegría y Patricia Guzmán.

Ahora esta versión 2026 cuenta con Angélica Castro, Fran Sfeir y Cecilia Cucurella, junto a la actriz invitada Magdalena Marzolo. Las funciones serán entre el 5 de febrero y el 14 de marzo en el Teatro Mori Recoleta.

La trama explora la sexualidad, tabúes, trauma y empoderamiento femenino a través de historias reales y diversas. Una obra que nació de las entrevistas a más de 200 mujeres sobre su vida íntima, sus sueños y esperanzas.

Las funciones son de jueves a sábado, a las 20.30 hrs., con una duración de 80 minutos.

Todo sobre Angélica Castro