Ignacia Michelson lanza sus dardos contra su ex Diego Venegas: "Te haces el niño bueno para subir tu ego"

04 feb. 2026 - 12:40 hrs.

La historia de amor entre Ignacia Michelson y el influencer Diego Venegas terminó peor de lo que parece, y así lo dejó en claro la joven modelo a través de redes sociales.

Esto porque Venegas dio una entrevista al medio Lima Limón, donde aseguró que su relación con Michelson terminó por las marcadas diferencias que existen entre ambos, ya que ella es muy fiestera, algo que para él no era fácil de compatibilizar.

Asimismo, declaró que una vez que salieron del programa de telerrealidad donde se conocieron, él le dedicó una canción, pero al parecer ella lo tomó como una forma de comercializar con su relación, algo que no era así, según él.

Ignacia Michelson responde con todo a Diego Venegas

Al ver que estas declaraciones se estaban viralizando a través de distintos medios de comunicación, Ignacia decidió ocupar sus historias de Instagram para responder a su expareja.

"Señor Venegas, por qué no deja de mentir, usted me buscó para volver en el otro reality y yo no quise volver con usted", declaró Michelson, dejando de inmediato en claro que la relación no tenía vuelta atrás.

En esa línea, la modelo afirmó que "es obvio que usted utiliza cada oportunidad para vender sus canciones. Si me voy de fiesta mucho es porque también trabajo de eso, tú también sales y te haces el niño bueno para subir tu ego, diciendo que tan buena persona eres, cosa que para mí no hay que demostrarlo, hay que hacerlo".

"Jamás negué lo que soy y eso a las personas les molesta, que uno diga cómo es", cerró.

