A los 20 años: Influencer de Concepción muestra el logro de comprarse su primer departamento

20 feb. 2026 - 12:05 hrs.

En pocos meses gracias a su trabajo como influencer, la joven, Isabel Calvo mostró a sus seguidores un nuevo logro.

Se compró su primer departamento, donde además, se mudará de Concepción a Santiago para seguir trabajando con marcas y "hacer que las cosas pasen".

"Hoy comienza una nueva etapa en mi vida"

Con una emotiva publicación, la joven estudiante de periodismo comentó que está cumpliendo sus sueños.

@isa4belcalvo

"Lo logré lo logramos, hoy termina y comienza una nueva etapa en mi vida en donde todo el trabajo de meses tuvo frutos, porque mi sueño siempre fue la independencia, poder tener mi espacio y mi lugar a donde pertenecer. Me mudo de Conce a Santiago en busca de poder seguir concretando mis sueños porque así como muchas… vine a hacer que las cosas pasen...", reza en la publicación de su cuenta de Instagram.

Además, hizo la invitación a sus seguidoras a que luchen por lo que quieren para que, al igual que ella, logren cumplir sus sueños y metas.

"Así que si estás leyendo esto leoncita, que sepas que tú también eres capaz de lograr cosas grandes, que tú eres la protagonista de tu vida", cerró Isabel Calvo.

