Paola Camaggi despide a su madre con emotivas fotos y un sentido mensaje: "No tengo palabras, sólo lágrimas"

20 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Paola Camaggi anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su madre a los 93 años, una triste noticia por la que recibió la solidaridad y apoyo de sus fans.

La recordada presentadora de televisión publicó en su cuenta de Instagram dos emotivas imágenes y unas dolorosas y profundas palabras para honrar a la mujer que le dio la vida.

La despedida de Paola Camaggi a su madre

"Hoy te despedimos, mamita querida. Podría decir tanto, pero ya no tengo palabras, sólo lágrimas", inició su sentido mensaje.

"En esta foto te recuerdo preciosa, la más hermosa; la siguiente foto, tu última celebración de cumpleaños 93 con todos los que te amamos tanto", dijo, en referencia a las dos postales de su publicación.

Instagram @paolacamaggi

En la primera se ve a la mamá de la exmodelo posar sonriente durante su juventud. En la segunda fotografía, de ambiente festivo, su familia la rodea con actitud alegre y cómplice.

"Solo me consuela saber que en el plano que estás ahora estás con tus amores: mi papá y tus papás que tanto quisiste", concluyó.

Aunque hizo una breve reaparición en la televisión como jurado del Miss Chile Universo 2025 en julio pasado, la animadora está alejada de la televisión desde hace dos décadas. Sin embargo, sigue contando con el cariño de sus seguidores, quienes le manifestaron sus condolencias.

También recibió palabras de solidaridad de parte de otras personalidades, como Diana Bolocco, Maly Jorquiera y Claudia Conserva. "Te mando mucho amor, qué triste noticia", escribió esta última.

