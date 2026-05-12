"Siempre contigo": El emotivo mensaje de apoyo de Maly Jorquiera a Sergio Freire tras la muerte de su mamá

12 may. 2026 - 08:30 hrs.

Sergio Freire comunicó la lamentable muerte de su madre, Elizabeth Díaz Vilches, el domingo recién pasado. Por lo que su expareja, Maly Jorquiera, realizó una emotiva publicación.

Y es que el deceso de su mamá coincidió, lamentablemente, con el Día de la Madre, hecho por el que Sergio explicó que aún no lo podía asimilar. "Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras; que tu buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo. Te amaremos por siempre", escribió.

En esa línea, Maly Jorquiera, quien fue la pareja de Sergio durante muchos años, además de ser la madre de Lucas, el pequeño que nació del fruto de su relación, dedicó unas palabras a su exsuegra.

Las palabras de Maly Jorquiera para apoyar a Sergio Freire

"Te ha tocado duro este año, mi amor, Luquitas. La vida es dura, pero muy hermosa. Se fue tu 'Guelita' paterna hoy, pero vivirá por siempre en tu corazón, mi bebé. Porque, a pesar de los problemas de los adultos, siempre supimos mantenerte al margen, mi vida", escribió Maly en el posteo que dejó en redes sociales.

"Vuela alto, 'Guelita', tu nieto te ama, te llora, pero sabe que lo cuidarás desde el cielo. Amén. Fuerza, Sergio, siempre contigo al infinito y más allá. Te amamos", cerró la humorista.

Asimismo, Sergio se manifestó en los comentarios de la publicación y agradeció a Maly por estar siempre a su lado, pese al fin de su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mari?a Paz Jorquiera Péndola (@malyjorquiera)

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