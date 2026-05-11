Un drama imperdible: Así puedes ver completa Salvando a Ema, la primera teleserie vertical de Mega

11 may. 2026 - 19:00 hrs.

Esta tarde se estrenó Salvando a Ema, la primera teleserie vertical de Mega que cuenta con los papeles protagónicos de Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María.

Y es que esta nueva producción del Área Dramática de Mega sumerge una vez más a sus espectadores en una historia llena de drama, giros, controversia y uno que otro engaño que te dejará pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil.

Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

Mega

¿Cómo ver el primer capítulo de Salvando a Ema?

El primer capítulo de Salvando a Ema lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales de Mega a partir de las 19:00 horas de este lunes 11 de mayo.

Ingresando al sitio de Mega.cl puedes ver no solo el primer capítulo de la teleserie vertical, sino que todos los que componen la ficción.

Además, puedes verla completa en las redes sociales de Mega, es decir, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

Todo sobre Salvando a Ema