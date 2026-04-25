Un tierno momento musical: Vale Roth comparte registro de su hija Antonia en el piano

25 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La faceta más humana de Vale Roth cautiva día a día en redes sociales. Más allá de su vida como influencer, la exgimnasta suele compartir algunos de los momentos más entrañables de sus hijas Antonia y Martina, ambas fruto de su matrimonio con Miguel de la Fuente.

En una de sus recientes historias de Instagram, Valentina reposteó un video que muestra cómo transcurrió una clase de piano para la entusiasta Antonia, su hija mayor, de casi tres años de edad.

Hija de Vale Roth en el piano

En el registro, la pequeña está sentada frente al piano, muy concentrada. Con la guía de su abuela materna Katya Soracco, Antonia presiona cada tecla con cuidado mientras canta con voz suave cada una de las notas que acierta. "Do, re, mi, fa, sol, la, si", se le escucha repetir con dulzura.

Instagram @valeroth28

Al final del video, se ve que la hija de Vale se equivoca al tocar esta vez las notas al revés, pero lejos de molestarse, simplemente sonrió traviesa a la cámara y se levantó de su asiento.

La escena demostró cómo es la relación de Antonia con su abuela, de quien seguramente heredará su amor por la música; y lo curiosa que puede ser la niña, un aspecto que, sin dudas, llena de orgullo a su madre.

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