Mariela Sotomayor anuncia con dolor la muerte de su padre: Cumplirá su última voluntad

12 may. 2026 - 11:20 hrs.

La noche del lunes Mariela Sotomayor compartió un video en Instagram para anunciar la muerte de su padre, Jaime Enrique Sotomayor Urra.

"Hoy día falleció mi papá, el hombre más trabajador que he conocido en mi vida", dijo la periodista, visiblemente afligida.

La muerte del padre de Mariela Sotomayor

"Quiero decir que estoy muy orgullosa del papá que tuve. Y que sé que él se fue sabiendo lo mucho que yo lo amaba. Y eso es lo más importante", expresó Sotomayor en la grabación.

Instagram @mariela sotomayor

"Todo lo que yo soy, de lo que a ustedes les puede llamar la atención de mí, de mi trabajo que yo he mostrado en la televisión, todo eso es de él", afirmó.

"Él contaba chistes en la universidad. Animaba. Tenía una voz radiofónica (...) Y era un hombre muy alegre y muy bueno, muy bondadoso, muy generoso. Y por eso yo lo honro para siempre", dijo.

El último deseo del papá de Mariela Sotomayor

La comunicadora informó que el velatorio tendría lugar este martes en la Catedral de Chillán y que habrá una misa la mañana del miércoles. Luego, cumplirá el deseo de su padre.

"Después vamos a irnos a Tomé porque mi papá era de Tomé y él amaba su Tomé, y siempre dijo que cuando fuera el momento, él quería llegar a descansar allá", manifestó.

En el pie del post, la presentadora escribió que Jaime era técnico agrícola de la Universidad de Concepción y dio clases de inseminación artificial hasta hace poco.

"Hombre valiente y trabajador como pocos, el que me enseñó que el mejor amigo del hombre es el trabajo y que no importa lo que pase, en las mañanas había que levantarse con ganas, con música y cantando", agregó.

Vale recordar que en junio de 2025 Sotomayor publicó un video junto a su papá, en el que informaba con alegría que este había superado un cáncer de estómago.

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