El fenómeno Dale Play: Programa de María José Quintanilla alcanza su mejor rating de la temporada

12 may. 2026 - 13:00 hrs.

Dale Play, el programa de concursos musicales que conduce María José Quintanilla, alcanzó su más alto registro de audiencia de la temporada 2026.

Según el registro oficial Kantar Ibope, el lunes 11 de mayo promedió 704.616 personas por minuto, con un peak de 791.923 personas promedio por minuto. Su alcance total fue de 1.489.015 personas.

Estas cifras reafirman a Dale Play como el programa de concursos más exitoso de las tardes de la televisión chilena.

Desde su estreno, el 12 de enero hasta el 11 de mayo, en su horario ha promediado 430.124 personas por minuto, sacando una importante distancia, a esa hora y durante el periodo, sobre Chilevisión que promedia 326.644 personas por minuto, TVN 320.199 personas por minuto y Canal 13 con 315.003.

Durante la temporada, Dale Play ha tenido un alcance total de audiencia de 8.940.610 personas.

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