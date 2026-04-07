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"No me pasaba hace mucho tiempo...": Josefa hará inesperada confesión a Coke en el capítulo 105 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 105 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) sufrió un trago amargo al enterarse que Matilde (Ignacia Baeza) ya no siente lo mismo por él y piensa seriamente en tener una relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta). 

Sin embargo, el corredor de propiedades no estará solo. Josefa (Luz Valdivieso) irá a verlo porque tendrá algo importante que decir. 

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Los sentimientos de Josefa

"A mí me gusta mucho estar contigo, lo paso muy bien y, aunque pueda parecer una tontera o una estupidez, me gusta tener a alguien con quien almorzar, con quien conversar, con quien confiar, y creo que eso es algo que no me pasaba hace mucho tiempo", revelará ella. 

Coke-Diego-Muñoz
Reunión de Superados / Mega
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Él admitirá que también se siente a gusto con su compañía, pero Josefa irá más lejos. 

"El problema es que a mí, me pasa que es más que me gusta: yo me enamoré de ti", dirá para sorpresa de Coke. 

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