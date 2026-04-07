"No me pasaba hace mucho tiempo...": Josefa hará inesperada confesión a Coke en el capítulo 105 de RDS

07 abr. 2026 - 23:32 hrs.

En el avance del capítulo 105 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) sufrió un trago amargo al enterarse que Matilde (Ignacia Baeza) ya no siente lo mismo por él y piensa seriamente en tener una relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).



Sin embargo, el corredor de propiedades no estará solo. Josefa (Luz Valdivieso) irá a verlo porque tendrá algo importante que decir.

Los sentimientos de Josefa

"A mí me gusta mucho estar contigo, lo paso muy bien y, aunque pueda parecer una tontera o una estupidez, me gusta tener a alguien con quien almorzar, con quien conversar, con quien confiar, y creo que eso es algo que no me pasaba hace mucho tiempo", revelará ella.

Reunión de Superados / Mega

Él admitirá que también se siente a gusto con su compañía, pero Josefa irá más lejos.

"El problema es que a mí, me pasa que es más que me gusta: yo me enamoré de ti", dirá para sorpresa de Coke.