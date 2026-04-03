"Estamos en etapas diferentes": Coté López confirmó el término de su relación amorosa con Lucas Lama

03 abr. 2026 - 15:49 hrs.

Por medio de sus redes sociales, Coté López aclaró el estado de su relación amorosa con Lucas Lama y sorprendió con sus declaraciones.

Esta semana fue bastante compleja para la empresaria, pues tuvo que ser operada de urgencia, luego de que descubrieran que tenía un conducto biliar tapado.

El proceso de la intervención no fue tranquilo, ya que cuando cuando recién había sido intervenida, la creadora de contenido denunció poca preocupación del personal médico de la clínica donde estaba.

La revelación de Coté López

Ahora, Coté López fue dada de alta y en su recuperación, les pidió a sus seguidores que le realizaran preguntas de distintos temas.

Uno de sus fanáticos le preguntó si su romance con Lucas Lama había finalizado, pues mientras ella estaba en la clínica, él estaba realizando tras actividad, y ella aprovechó de aclarar lo que estaba pasando.

"Si, hace unos días y prefiero aclararlo al tiro para que no empiecen con especulaciones o inventos de engaño o cosas por el estilo", expresó.

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Tras lo anterior, fue bastante enfática en destacar lo bien que lo pasó junto a su ahora expareja y explicó las razones del quiebre: "Créanme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito como él. El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir, igual me fue a ver a la clínica, lo adoro y todo lo mejor para él".

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