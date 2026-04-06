Se suma a Only Friends: La destacada carrera en televisión de Raquel Argandoña

06 abr. 2026 - 18:30 hrs.

Es una de las divas de la televisión chilena. Y tras su exitoso paso por Only Viña durante febrero, Raquel Argandoña se sumará a Mega para ser parte del estelar de los sábados.

La comunicadora será parte del panel de Only Friends, junto a Mauricio Correa, y con la conducción de Tonka Tomicic y José Antonio Neme.

Sus comienzos:

Antes de ser mayor de edad ya sabía del mundo del entretenimiento: Arandoña había ganado varios concursos de belleza de la época, como el Miss Fisa (Feria Internacional de Santiago), que era todo un fenómeno. En el Motocross también se anotó otra corona y la más importante llegaría a sus 18 años: el Miss Chile 1975.

Only Friends

Por su talento y belleza fue convocada para bailar y ser parte del equipo de modelos de Sábado Gigante, en Canal 13. Tras una discusión en vivo y en directo con Don Francisco, dejó el programa.

A las noticias:

Un par de años después, Canal 9 –hoy CHV- la convocaría para leer noticias. Mismo rol que repetiría en TVN a cargo del informativo 60 minutos, desde 1979 a 1981, año en el que sería pifiada monumentalmente como jurado del Festival de Viña del Mar.

Alternaría luego entre los canales de la época hasta fines de los 80, siempre en noticias o estelares de la talla de Martes 13.

Su faceta actoral:

En México vieron su potencial como actriz. El productor Valentín Pimstein la convocó para ser parte de dos proyectos: Principessa y Vivir un poco, a mediados de los 80.

Eso sí, su consagración sería en Chile como protagonista de La Quintrala, interpretando a la mítica Catalina de los Ríos y Lisperguer, en 1987.

Nunca más incursionó como actriz, pese al interés de la cadena mexicana Televisa por seguir contando con su participación. Ella optó por formar familia y explorar una faceta política en Pelarco.

Eso marcó su distanciamiento de la TV, aunque era habitual verla como invitada a programas de esa década, como Viva el Lunes.

El regreso:

Desde 2006 se ha mantenido vigente en la pantalla sin interrupciones. Retomó su pasado televisivo y dejó atrás la política gracias al programa El Baile de TVN y su incorporación al matinal Buenos días a todos.

Tras eso, fue conductora de realities, jurado de programas de baile, comentarista de moda, panelista de farándula, y ha sido parte de importantes espacios en casi todas las señales. Ahora se prepara para ser parte de Only Friends, por las pantallas de Mega.

Only Friends se estrenará el 11 de abril, después de Meganoticias Prime.

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