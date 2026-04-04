Actriz de Nuevo Amores de Mercado tuvo especial aparición en Reunión de Superados: Esta es su trayectoria

04 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Esta semana presenciamos una reveladora entrega de Reunión de Superados, donde Tere (Elisa Zulueta) tuvo una impactante lectura de mano.

Para la sesión de quiromancia, la profesora recibió en su oficina del Thomas Campbell School a la esposa del inspector Gustavo López (Nicolás Mena), la celosa Mireya.

Este personaje fue interpretado por la actriz Andrea Eltit, de 52 años, quien cuenta con una destacada trayectoria en el Área Dramática de Mega.

Mega

La trayectoria de Andrea Eltit en Mega

Su primer papel en Mega fue en la teleserie 100 Días para Enamorarse (2019), donde interpretó a Carmen. Posteriormente, formó parte del elenco de La Ley de Baltazar (2022), dando vida a Clarita Vial.

Sin embargo, su rol más destacado en el canal de Vicuña Mackenna fue el de Esmeralda Peralta en Nuevo Amores de Mercado.

Cabe mencionar que tuvo apariciones esporádicas en Verdades Ocultas (2018), con el personaje de Belma Halabí.