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Reunión de Superados - Capítulo 98: Max se entera que será padre por sexta vez

  • Por Mega

En el capítulo 98 de Reunión de SuperadosMatilde (Ignacia Baeza) le revela a Javiera (Daniela Ramírez) que Coke (Diego Muñoz) ingresó a un grupo de alcohólicos anónimos.

Tras esto, la abogada comienza a cuestionarse si retomar su relación con su esposo o continuar conociendo a Juan de Dios (Jorge Arecheta).

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Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) abre su corazón y le confiesa a Manuel (Mario Horton) que no quiere irse de su casa porque sigue enamorada de él.

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Max se entera que será padre por sexta vez

Además, Max (Álvaro Espinoza) recibe el resultado del test de ADN de Fabiola (Florencia Berner).

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Tras enterarse de que se convertirá en padre por sexta vez, el empresario le asegura a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) que esto representa una oportunidad para darle un vuelco a su vida.

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