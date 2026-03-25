Reunión de Superados - Capítulo 98: Max se entera que será padre por sexta vez

25 mar. 2026 - 23:21 hrs.

En el capítulo 98 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le revela a Javiera (Daniela Ramírez) que Coke (Diego Muñoz) ingresó a un grupo de alcohólicos anónimos.

Tras esto, la abogada comienza a cuestionarse si retomar su relación con su esposo o continuar conociendo a Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) abre su corazón y le confiesa a Manuel (Mario Horton) que no quiere irse de su casa porque sigue enamorada de él.

Reunión de Superados / Mega

Max se entera que será padre por sexta vez

Además, Max (Álvaro Espinoza) recibe el resultado del test de ADN de Fabiola (Florencia Berner).

Tras enterarse de que se convertirá en padre por sexta vez, el empresario le asegura a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) que esto representa una oportunidad para darle un vuelco a su vida.