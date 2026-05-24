Las razones que tienen a Matilde dudando de su romántica escapada con Juan de Dios en Reunión de Superados

24 may. 2026 - 10:00 hrs.

Durante los últimos capítulos, Matilde (Ignacia Baeza) ha ido avanzando en su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta) en Reunión de Superados. Sin ir muy lejos, el abogado le confesó estar enamorado de ella e incluso le hizo una romántica invitación a la playa.

Frente a todo esto, la amiga de Teresa (Elisa Zulueta) ha manifestado su total alegría, asegurando que se siente más viva que nunca.

Sin embargo, se ha frenado en aceptar la invitación a la costa y aquí te damos las razones de aquello.

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Las dudas de Matilde

En primer lugar, se encuentra su rol de madre con Domingo y Francisca. Y es que dejarlos un fin de semana entero no es algo que le resulte fácil, tanto por lo que opinarían sus hijos como por lo que sentiría.

Por otro lado, se encuentra su exesposo Coke (Diego Muñoz) que, si bien su separación ya parece no tener vuelta atrás, sigue presente en su día a día y también en su corazón.

Precisamente, este punto se refuerza con la conversación que tuvo con Jaime (Francisco Reyes), quien, además de decirle que vaya más lento con Juan de Dios, le pidió que pensara en cómo esto afecta el agente inmobiliario.

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