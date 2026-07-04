La inesperada reacción de Josefa a la funa de Matilde en Reunión de Superados

04 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Esta semana en Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) sufrió un duro golpe luego de que Matilde (Ignacia Baeza) decidiera funarla públicamente a través de redes sociales.

Consumida por el dolor tras la muerte de Coke (Diego Muñoz), la abogada comenzó a ejecutar su plan para destruir la carrera de la psicóloga. Sin embargo, lejos de responder con rabia, Josefa tuvo una inesperada reacción. A continuación, te contamos qué hizo tras este duro ataque.

La inesperada reacción de Josefa a la funa de Matilde

Matilde está completamente convencida de que Josefa es la responsable de la muerte de Coke, ya que considera que la psicóloga fue un obstáculo en la lucha que su marido mantenía contra la adicción al alcohol.

Durante el primer reencuentro entre ambas tras la tragedia, la abogada enfrentó a Josefa con duras palabras, culpándola de todo lo ocurrido y prometiéndole que haría de su vida un infierno y acabaría con su carrera profesional.

Reunión de Superados / Mega

La tensión de ese enfrentamiento tuvo graves consecuencias para la psicóloga, quien sufrió un fuerte dolor abdominal que terminó desencadenando una hemorragia, poniendo en serio riesgo su embarazo.

Sin saber que Josefa atravesaba este delicado estado de salud, Matilde decidió días después concretar su amenaza y publicar una extensa funa en redes sociales, donde expuso lo ocurrido con Coke, una decisión que incluso fue cuestionada por parte de su círculo cercano.

Uno de ellos fue Manuel (Mario Horton), quien, tras enterarse de la publicación, fue de inmediato a buscar a Josefa para contarle lo que estaba sucediendo.

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Para sorpresa del publicista, la psicóloga reaccionó con total serenidad. "Bueno, era cuestión de tiempo. Me había amenazado con esto, estaba preparada", respondió.

Tras escucharla, Manuel criticó duramente la decisión de Matilde. "Lo que hizo fue una tontera, se equivocó, la embarró", afirmó.

Sin embargo, Josefa volvió a sorprenderlo al asumir su propia responsabilidad en los hechos y justificar el actuar de la viuda de Coke.

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"Yo fui una mala profesional, Manuel. Yo no respeté lo más sagrado que tiene mi pega, que es la confianza. Si ella quiere exponerme está en todo su derecho", expresó.

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