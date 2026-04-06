"Cruzaste el límite": Luis Emilio tomará irreversible decisión sobre vida de Omar en el capítulo 268 de EJDO

06 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 268 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo), tras notar que Omar (César Sepúlveda) estaba decidido a matarlo, tomará una decisión crucial.

"Me ibas a delatar con el fiscal, estuviste a punto de meterme un balazo en la cabeza, a mí, que te lo he dado todo, Omar, todo; te saqué de un basurero para llenarte de privilegios. ¿Sabes lo que darían cuántos atorrantes en este país por tener una milésima de todo lo que yo te he dado, hue... todo lo que yo te he dado, mier...?", afirmará Luis Emilio.

Será en ese instante en el que Omar responderá que él no ha hecho nada por él.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio tomará una decisión

Al escuchar esto, Luis Emilio dirá: "Cruzaste el límite, así que yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer, terminemos con este asunto de una vez por todas".

En esa línea, le comentará a Burgos (Juan Carlos Cáceres) que Omar es su amigo, por lo que él será el responsable de terminar con todo.