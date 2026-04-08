"Usted es un asesino": Clemente encarará a su padre por el crimen contra Omar en el capítulo 269 de EJDO

08 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no tendrá remordimientos y se presentará en el sitio donde encontraron el cuerpo de Omar (César Sepúlveda), fingiendo gran consternación por el crimen.

Clemente (Pipo Gormaz) sabe que su padre está tras la muerte de su amigo y lo confrontará con dureza.

"Pare de mentiras, caballero. Sabemos perfectamente lo que usted hizo", le dirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Los crímenes de Luis Emilio

Su padre, tal como es costumbre, se mostrará afectado por estas acusaciones en su contra. "¿Cómo se te ocurre que iba a querer hacerle daño?", le preguntará a su hijo mayor.

"¿Sabe por qué se me ocurre? Porque usted es capaz de asfixiar a una mujer hasta matarla después de haber abusado de ella. Porque es capaz de dispararle a mi mamá a sangre fría y después mandarla a matar a la clínica. ¿Sabe por qué se me ocurre? Porque usted es un asesino", contestará Clemente, enumerando la lista de víctimas a su haber.