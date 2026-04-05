EN VIVO: Mira el partido entre U. de Chile vs U. Católica femenino

05 abr. 2026 - 14:45 hrs.

El fútbol femenino chileno vivirá un momento clave este domingo 5 de abril con la disputa del clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Este partido será el puntapié inicial de las transmisiones en televisión abierta, lo que permitirá que el campeonato alcance una mayor visibilidad y llegue a más hogares a lo largo del país.

La cobertura contará con la conducción de Gustavo Huerta y los relatos de Marcelo González, quienes estarán a cargo de llevar todos los detalles de este esperado enfrentamiento a la audiencia.

Mira EN VIVO el partido entre U. de Chile vs U. Católica femenino

Si deseas ver el enfrentamiento entre Universidad de Chile contra Universidad Católica femenino podrás hacerlo a través de la señal online de Mega, siguiendo este enlace.

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