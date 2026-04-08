"Solo he pagado unas cuotas del total de 36": Recordado exparticipante de MasterChef sufrió robo de su camión

08 abr. 2026 - 12:10 hrs.

Giovanni Cárdenas, conocido exparticipante de MasterChef Chile y El Discípulo del Chef, informó el robo de su camión tres cuartos que compró gracias a su emprendimiento de handrolls.

Según detalló en LUN, "solo he pagado un par de cuotas de un total de 36. Mire, esto duele por el esfuerzo que ha hecho toda mi familia".

Cárdenas indicó que el vehículo estaba cargado con implementos de cocina y alimentos que pretendía movilizar a la fiesta religiosa de Salamanca (región de Coquimbo), por lo que calcula su pérdida en 40 millones de pesos.

Cómo fue el robo a Giovanni Cárdenas

Previo a partir, Cárdenas se dispuso a dormir en su casa mientras dejaba conectada la maquinaria con un alargador. "Una hora después, desperté con un tirón enorme: estaban tirando de los enchufes", declaró.

Se trataría de tres antisociales. "Salí a la calle y solo vi que iban en un camión y una camioneta, no conseguí ver la patente de ese otro vehículo", agregó el afectado.

Parte de su reclamo apunta directamente a la Municipalidad de San Bernardo, debido a que les impiden cerrar con reja el acceso a su condominio: "Informaron que se trata de una villa. Me parece que hay una disposición sobre eso, pero mientras pudimos mantenernos protegidos, no sufríamos con los delitos. Desde que el municipio amenaza con multas si cerramos, hemos sufrido varios robos. Parece que todo anda al revés", concluyó.

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