Con muchos huevitos de chocolate: Coté López y Gala Caldirola sorprenden pasando la Pascua juntas

06 abr. 2026 - 11:20 hrs.

Las vidas de Coté López y Gala Caldirola se vieron sorpresivamente conectadas cuando la española inició una relación con Luis Jiménez, exesposo de la empresaria y padre de sus hijos.

A pesar de que muchos creerían que las dos figuras del mundo del espectáculo no se llevarían bien, esto fue al contrario, ya que ambas mujeres congeniaron de inmediato e incluso en la reciente emergencia médica que vivió Coté, Gala se ofreció a cuidar a sus niños para que ella estuviera tranquila.

Esto las ha llevado a tener una relación cordial y con madurez emocional para distinguir lo que es bueno para sus hijos e hijas.

Coté López y Gala Caldirola comparten en Pascua

Y es que a través de historias de Instagram, Coté López demostró que se unieron sus hijos y la hija de Gala Caldirola para celebrar la Pascua de Resurreción este domingo con la entrega de los tradicionales huevitos de chocolate.

Por eso, en el primer video se ven más de 100 huevitos de pascua, todos comprados entre Coté y Gala, los que más adelante serían escondidos en la casa y los niños tendrían que ir a buscarlos.

Enseguida, se ve cómo la española informa a los niños de la enorme cantidad de chocolates que hay en la casa y de que ellos tienen la misión de encontrarlos, tal como dicta la tradición de estas fiestas, sacando risas a todos.

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