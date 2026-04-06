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Con muchos huevitos de chocolate: Coté López y Gala Caldirola sorprenden pasando la Pascua juntas Instagram

Con muchos huevitos de chocolate: Coté López y Gala Caldirola sorprenden pasando la Pascua juntas

  • Por Matías Rivera

Las vidas de Coté López y Gala Caldirola se vieron sorpresivamente conectadas cuando la española inició una relación con Luis Jiménez, exesposo de la empresaria y padre de sus hijos. 

A pesar de que muchos creerían que las dos figuras del mundo del espectáculo no se llevarían bien, esto fue al contrario, ya que ambas mujeres congeniaron de inmediato e incluso en la reciente emergencia médica que vivió Coté, Gala se ofreció a cuidar a sus niños para que ella estuviera tranquila. 

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Esto las ha llevado a tener una relación cordial y con madurez emocional para distinguir lo que es bueno para sus hijos e hijas. 

Coté López y Gala Caldirola comparten en Pascua 

Y es que a través de historias de Instagram, Coté López demostró que se unieron sus hijos y la hija de Gala Caldirola para celebrar la Pascua de Resurreción este domingo con la entrega de los tradicionales huevitos de chocolate

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Por eso, en el primer video se ven más de 100 huevitos de pascua, todos comprados entre Coté y Gala, los que más adelante serían escondidos en la casa y los niños tendrían que ir a buscarlos. 

Enseguida, se ve cómo la española informa a los niños de la enorme cantidad de chocolates que hay en la casa y de que ellos tienen la misión de encontrarlos, tal como dicta la tradición de estas fiestas, sacando risas a todos.

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