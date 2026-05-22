La razón tras el lifting facial de Carlos Caorsi, esposo de Rosario Bravo: Los temores de su hijo lo motivaron
Semanas atrás, el esposo de Rosario Bravo, Carlos Caorsi, se sometió a una cirugía estética, un lifting facial que lo mantuvo nueve horas en el quirófano y requirió un tiempo de recuperación.
El cardiólogo de 64 años y su esposa, de 36, explicaron que no fue la presión por la diferencia de edad lo que los llevó a tomar la decisión; fue una conversación con el hijo de la pareja, Salvatore.
La razón tras el lifting facial de Carlos Caorsi
Rosario Bravo dijo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) que antes de la operación Caorsi era "un hombre con alma joven atrapado en un cuerpo que se veía agotado". El experimentado médico agregó que, cuando se miraba al espejo, veía a "alguien que parecía exhausto".
Los esposos contaron que su hijo de seis años había empezado a preguntar cuánto vive la gente y a calcular los años de vida que le quedaban a su padre. Al sacar las cuentas, comenzó a mirarlo con una "angustia silenciosa que un adulto difícilmente registra", detalló Caorsi.
"Le pregunté: '¿Te molestan mucho porque soy viejo?' Y me dijo: 'No, eso no me importa. Me da miedo que te mueras'", recordó. Tras escuchar los temores del niño, decidió operarse.Ir a la siguiente nota
Bravo y Caorsi pusieron el procedimiento en manos del doctor Héctor Valdés. "Nos dijo 'esto no va a ser tan importante para ustedes, sino que va a ser muy importante para tu hijo'. Y nos miramos ahí con la Rosario y dijimos 'pucha'", agregó el médico.
"Al principio uno no es que no se reconozca, pero dice: 'Pucha, nunca fui tan así'. Pero desde marzo en adelante, dije: 'Este soy yo'. Héctor nos pidió fotos de cuando era más joven y trabajó en eso también. Ahora me reconozco como era años atrás", declaró.
"Salvatore ahora cree que su papá tiene 40 años. Ya no pregunta cuánto falta para que se muera. Simplemente lo ve joven, y eso basta para él", concluyó Bravo.
Leer más de