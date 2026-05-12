El primer encuentro de la mamá de Rosario Bravo con el esposo de su hija, 28 años mayor: "Esto no puede ser"

12 may. 2026 - 16:00 hrs.

"Me hizo trampa", aseguró la mamá de Rosario Bravo al relatar cómo se enteró de la relación de la enfermera con su actual marido, el cardiólogo Carlos Caorsi.

Eugenia Tetlak estuvo invitada en el pódcast "En el Ojo", que conduce Rosario junto a José Miguel Viñuela. Allí, recordó su primer encuentro con el médico, quien es 28 años mayor que su hija.

El primer encuentro de la mamá de Rosario Bravo con Carlos Caorsi

"La Rosario me pidió una hora con Carlos al doctor, que yo no tengo nada al corazón. Y cuando me hizo ir, yo estaba sentada hablando con él y se pone detrás de Carlos y le empieza a hacer así", comentó Tetlak, mientras acariciaba el rostro de Bravo para recrear lo que vio en ese momento.

"'Aquí hay algo raro', dije. 'Esto no puede ser normal'. Bueno, y después me invitó a almorzar y Carlos estaba ahí, pero él no almorzó. Yo creo que quería ver qué tipo de gente era yo, si sabía almorzar o no", siguió contando.

Captura YouTube @PodcastEnElOjo

A Eugenia le molestó que su hija la "estafara" para darle la noticia. "Que me llevara allá para hacerme este show. Llegué noqueada a la casa", destacó.

"Empecé a ver la imagen varias veces en mi cabeza y yo decía: '¿Qué significa esto?'", insistió. Sin embargo, la enfermera contó otra versión. Según dijo, llevó a su madre a la consulta porque se sentía mal.

"Yo quería que mi mamá estuviera ahí en una situación compleja y que Carlos la salve. Entonces, cuando yo le dijera, tuviera un componente emocional", narró.

Los temores y la aceptación de la mamá de Rosario Bravo

"Casi me mataron. Es que yo creo casi me mataron", replicó su madre. Sin embargo, relató que al otro día le pidió consejo a una conocida que pasó por algo similar. "Me dijo: 'Mira, si tú te vas en contra de tu hija, la vas a perder'", le explicó su amiga.

Luegom expresó con humor: "Y entonces yo dije, 'mi hija, mi hija, no la quiero perder'. Ya. Hago de tripas corazón, acepto nomás, me sacrifico. Y me dejé las canas porque así me veo más vieja".

Bravo comentó que a su mamá le preocupaba que tuviera hijastros de su misma edad, que hablaran mal de ella o que fuera solo un pasatiempo para Caorsi. "Ya lo acepté y lo quiero. Ya sé que es sincero su amor y que no es un viejo verde", finalizó Tetlak.

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