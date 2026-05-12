Salvando a Ema arrasa: Es el mejor debut de teleseries verticales con 6,8 millones de vistas en 18 horas

12 may. 2026 - 15:36 hrs.

La primera teleserie vertical de MegaShorts, Salvando a Ema, alcanzó más de 6,8 millones de visualizaciones a solo 18 horas de su publicación en las plataformas digitales de Mega, consolidando el debut más exitoso dentro de las teleseries verticales en Chile.

La producción del Área Dramática de Mega protagonizada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton logró una rápida conexión con las audiencias digitales gracias a una historia marcada por el suspenso, la ambición y el romance, con un formato pensado especialmente para consumo móvil.

Las plataformas preferidas para seguir la trama hasta el momento son Instagram y TikTok. Además de las reproducciones, el contenido ha generado una comunidad muy activa con +156 mil reacciones y 1,8 mil comentarios, reflejando la positiva recepción del público.

Salvando a Ema

Liderazgo de Megashorts

Con este resultado, MegaShorts se posiciona solo en horas en el liderazgo del formato en el país, con el respaldo de las cifras en un escenario donde distintas plataformas y canales han comenzado a explorar este formato. En ese contexto, el Área Dramática de Mega apostó por desarrollar una propuesta con identidad propia, trasladando el sello de sus teleseries a un lenguaje audiovisual adaptado al consumo digital.

Salvando a Ema cuenta con la dirección general de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Patricio López, con dirección de Nicolás Alemparte y guion de Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

La teleserie está disponible en todas las plataformas digitales de Mega: el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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