"Te pienso todos los días": Diana Bolocco recuerda a su fallecida madre con emotiva dedicatoria

11 may. 2026 - 12:20 hrs.

Con la llegada del Día de la Madre, varios fueron los famosos que en redes sociales celebraron a sus mamás, mientras que quienes las perdieron se tomaron un momento para recordarlas.

Así ocurrió con Diana Bolocco, quien evocó a Rose Marie Fonck, fallecida a los 90 años en enero de este año.

Diana Bolocco recuerda con emoción a su madre

"Te pienso todos los días. Te hablo, me río de tus cosas, me emociono con tus recuerdos, te pido que me arregles la vida (y siempre lo haces) y, sobre todo, te siento", publicó en Instagram con una foto de su madre, sosteniéndola cuando la animadora apenas era una bebé.

Y agregó: "Te siento aquí, a mi lado siempre, con tu olor a flores, tus carcajadas, tu presencia ligera y tan potente, como el ángel que eres y que siempre fuiste. Te adoro, mamá. Feliz día".

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Su hermana Cecilia Bolocco, en tanto, comentó en la cuenta de la comunicadora diciendo que "me emocionaste hasta las lágrimas".

Mientras que su marido, el periodista Cristián Sánchez, hizo énfasis en la similitud de Diana con su madre. "Qué lindo recuerdo de la Lola querida… y tienes el consuelo de parecerte en muchas cosas a ella!!!".

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