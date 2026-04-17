"Algo privado": Rosario Bravo tranquiliza a sus seguidores tras preocupación por cirugía de la influencer

17 abr. 2026 - 18:30 hrs.

La influencer Rosario Bravo se sometió a una intervención quirúrgica que preocupó a sus seguidores.

La chilena compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde se mostró en cama y dijo estar en reposo. Esto llamó la atención, por lo que aprovecharon el ya clásico "cajón de preguntas" para consultarle si algo le ocurrió.

Rosario Bravo revela que fue operada

"¿Qué te pasó que estás en reposo?", preguntó uno de los usuarios de la red donde Bravo acumula poco más de 700 mil seguidores.

Instagram @rosario.la.bravo

Así, en su propio perfil, contó que en la tarde-noche del día miércoles debió pasar por el quirófano.

"Que anoche me operaron de algo programado, ayer (miércoles) en la tarde-noche en realidad", apuntó.

Bravo, eso sí, fue enfática en afirmar que se trató de "algo programado".

"Dormí en la clínica, me dieron de alta hoy y tengo que estar tranquilita por eso, algo privado", explicó.

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