"Asqueroso": Rosario Bravo es duramente criticada tras fallida demostración en vivo que terminó mal

22 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Rosario Bravo fue duramente criticada en redes sociales, luego de realizar una demostración médica que terminó con la influencer derramando sangre en vivo.

La situación ocurrió en uno de los últimos capítulos del programa donde Bravo es locutora en Radio Activa, cuando hablaba del lifting facial al cual se sometió el pasado miércoles.

En eso, la influencer detalló que debió mantener un sistema de drenaje para evitar complicaciones médicas.

Rosario Bravo muestra drenaje en vivo

"Cuando usted sufre una intervención y le pegan todo lo que es la zurcida, es altamente probable que ahí se acumule sangre. Y para que a usted no se le acumule sangre, se pone el drenaje", indicó.

Bravo sacó el mecanismo debajo de su calza y así efectuó una pequeña demostración. Sin embargo, un error en su manipulación provocó que la sangre comenzara a derramarse sobre el estudio radial.

“Salió sangre", exclamó su compañero Pape Salazar, quien estaba visiblemente sorprendido por lo que estaba sucediendo. De hecho, el propio equipo de producción debió intervenir con elementos de limpieza.

Si bien Rosario Bravo le bajó el perfil, la situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios se mofaron y otros cuestionaron el actuar de la enfermera.

"Asqueroso", "wakala" [sic], "qué antihigiénico", "qué asqueroso", "la florero", fueron parte de los comentarios en contra de la locutora.

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