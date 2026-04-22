"Se enfermó de cáncer y falleció": El trágico hecho que marcó a Álvaro Morales y lo impulsó a ser cocinero

22 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Álvaro Morales fue uno de los actores más reconocidos de los 90 en la televisión chilena gracias a sus apariciones en telenovelas. Sin embargo, en los últimos años dio un giro por completo a su trabajo y decidió convertirse en cocinero.

Y es que Morales fue sin duda uno de los rostros icónicos de las teleseries de TVN y Mega, quedando inmortalizado con bastantes roles. No obstante, hubo un hecho en particular que lo marcó para seguir con su nueva vocación.

En conversación con el programa "Es Hora de Innovar" de TV+, el actor explicó que, tras 35 años en la televisión, el "bichito" de dar el salto a la cocina fue más grande.

El lamentable hecho que marcó a Álvaro Morales

Precisamente, Álvaro comentó que mientras actuaba se convirtió en socio de su mejor amigo Alan Leav, quien era dueño del restaurante "De cangrejo a conejo" en Providencia.

A pesar del éxito del restaurante y del reconocimiento internacional, se terminó yendo a la quiebra, por lo que Álvaro con Alan decidieron "armar un restaurante de charcutería fina, pero cuando estábamos en eso, Alan se enfermó de cáncer y falleció. Ese proyecto quedó ahí, y en ese momento me di cuenta de que la vida es demasiado corta".

Fue así, con el interés de seguir el legado de su compañero, que Morales optó por finalmente seguir su pasión y ser un cocinero a tiempo completo.

"Cumplí 50 años, las teleseries y los canales ya no eran como antes, entonces, fue una coyuntura; la muerte de mi amigo me impulsó a decir: '¿Ahora qué?'. Y yo ahí digo: 'Me voy a dedicar a esto, y me voy a morir siendo cocinero'", comentó.

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