"Me dieron ganas de...": La romántica y tierna propuesta que lanzó Gala Caldirola a Luis Jiménez

21 abr. 2026 - 08:30 hrs.

La pareja que conforman Gala Caldirola y Luis Jiménez es, por lo menos, inesperada. Sin embargo, las dos celebridades han logrado complementarse de gran forma.

A raíz de esto, Gala y Luis han compartido con todos sus seguidores cómo sobrellevan la fama, exposición y vida privada, entendiendo que ambos son personajes muy reconocidos en Chile.

Además de esto, la española ha logrado tener una muy buena conexión con Coté López, expareja de Luis Jiménez y la madre de sus hijos.

La romántica propuesta de Gala Caldirola a Luis Jiménez

Fue así como Gala publicó una romántica historia en sus redes sociales, donde además se le podía ver recostada sobre el pasto con el exfutbolista.

Precisamente, Caldirola escribió que "me dieron ganas de hacer algo así como despertarme contigo todos los domingos, @luisjimenezok, ¿vamos?", agregando emojis de suerte y de enamorada.

Gala Caldirola

Por su parte, el "Mago" no dejó pasar la ocasión y reposteó la historia que subió Gala para contestar a su amada: "Acepto", con un emoji con ojitos de corazón.

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