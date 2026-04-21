Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Me dieron ganas de...': La romántica y tierna propuesta que lanzó Gala Caldirola a Luis Jiménez Instagram

"Me dieron ganas de...": La romántica y tierna propuesta que lanzó Gala Caldirola a Luis Jiménez

  • Por Matías Rivera

La pareja que conforman Gala Caldirola y Luis Jiménez es, por lo menos, inesperada. Sin embargo, las dos celebridades han logrado complementarse de gran forma

A raíz de esto, Gala y Luis han compartido con todos sus seguidores cómo sobrellevan la fama, exposición y vida privada, entendiendo que ambos son personajes muy reconocidos en Chile.

Lo más visto de Entretenimiento
 

Además de esto, la española ha logrado tener una muy buena conexión con Coté López, expareja de Luis Jiménez y la madre de sus hijos. 

La romántica propuesta de Gala Caldirola a Luis Jiménez

Fue así como Gala publicó una romántica historia en sus redes sociales, donde además se le podía ver recostada sobre el pasto con el exfutbolista. 

Ir a la siguiente nota

Precisamente, Caldirola escribió que "me dieron ganas de hacer algo así como despertarme contigo todos los domingos, @luisjimenezok, ¿vamos?", agregando emojis de suerte y de enamorada. 

Gala Caldirola
Gala Caldirola

Por su parte, el "Mago" no dejó pasar la ocasión y reposteó la historia que subió Gala para contestar a su amada: "Acepto", con un emoji con ojitos de corazón. 

Luis Jiménez
Instagram

Todo sobre Gala Caldirola

Leer más de

Minuto a minuto