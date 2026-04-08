Luis Jiménez no descarta llevar su relación con Gala Caldirola a un nuevo nivel: "No me cierro a nada"

08 abr. 2026 - 11:10 hrs.

Luis Jiménez profundizó sobre su relación con Gala Caldirola y no cerró la puerta a un eventual matrimonio. "Uno no elige, eso se da", señaló el exseleccionado.

La confesión de Jiménez se dio en el S Podcast de Revista Sarah, espacio en el que fue entrevistado por Tanza Varela. Todo comenzó con las fotografías que el exfutbolista compartió en Instagram, donde aparece muy acaramelado con la española en la Patagonia.

Los planes de Luis Jiménez con Gala Caldirola

"Lo hicimos pésimo, era bien arriesgado. Pensamos que iba a pasar piola, porque salir acá es como pa' show, y fuimos para allá creyendo que sería más tranquilo, pero nos descubrieron". Pero, pese a este traspié, el "Mago" aseguró que en el viaje "lo pasamos súper bien, nos conocimos mucho más".

Instagram de @luisjimenezok

Hay varios aspectos que destacó de Gala Caldirola: "Somos buenos papás, me encanta. Me gusta que es independiente, responsable, divertida, alegre, es muy buena amiga, buena pareja. (...) Siento que vibramos muy parecido".

Precisamente por estos elogios es que Varela quiso saber si hay intenciones de formalizar las cosas y volver a casarse, tras su separación con María José López.

"No me cierro a nada, nos estamos conociendo, nos llevamos súper bien (…) y sí, puede ser. Uno no elige, eso se da. Nos conocíamos hace tiempo, no pasó nada y ahora pasó. Uno espera que cuando comienza una relación, salga todo bien", declaró Jiménez.

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