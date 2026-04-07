"Cuando las sonrisas conectan": Gala Caldirola derrite las redes con mensaje a Luis Jiménez a la distancia

07 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Desde que hicieron oficial su relación, Luis Jiménez y Gala Caldirola no han parado con sus muestras de afecto en redes sociales, que reflejan la intensidad con la que viven su amor.

Ahora, el exfutbolista chileno se encuentra en Qatar por razones laborales, pero esta distancia no ha sido impedimento para que el romance siga entre ellos.

Así lo hizo notar la española en cuenta de Instagram, donde no escatimó en palabras para decir cuánto quiere a Jiménez.

Gala Caldirola dedica tierno mensaje a Luis Jiménez

La modelo española publicó una imagen donde aparece junto a Luis, quien la sostiene entre sus brazos, mientras ambos tienen una sonrisa cómplice.

Junto al registro, la exchica reality expresó lo que siente: "Mi lugar favorito soy yo cuando estoy en paz, cuando estoy feliz. La vida siempre debería sentirse así".

"A veces no hay mucho que explicar, solo se trata de sentir. Y cuando las sonrisas conectan, desaparece la distancia y se para el tiempo… la energía no miente. Te echo de menos", concluyó.

Instagram @galadrielcaldirola

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