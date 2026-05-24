La respuesta de Ignacia Michelson a cuestionamientos por sus palabras en Cannes: "Yo siento que ya gané"

24 may. 2026 - 15:00 hrs.

Ignacia Michelson está satisfecha por su desempeño, hasta ahora, como candidata al Miss Universo Chile, en especial por ser la única participante en desfilar en el Festival de Cannes 2026.

La DJ publicó algunas historias durante su estadía en Francia para expresar lo feliz que se siente consigo misma, pero sus palabras recibieron cuestionamientos.

La respuesta de Ignacia Michelson

Para Nacha Michelson llegar a la alfombra roja del famoso festival francés de cine ya es un triunfo, tal y como lo dijo en un post de Instragram, donde destacó que es la única miss chilena en lograrlo.

Instagram @lamichelson11

"Es que yo siento que ya gané. Mira dónde estoy, todo lo que logré. La verdad, ninguna está haciendo lo que yo", dijo luego en una historia, en respuesta a un seguidor que preguntó si está dispuesta a ganar el certamen o solo concursa para "abrir puertas".

Instagram @lamichelson11

Poco después, la chica reality compartió la captura de un mensaje privado que recibió de otra persona, en reacción a su anterior historia.

"¿Pero por qué compararse?", escribió la internauta, a quien Michelson contestó tajante: "Porque yo no estoy compitiendo con ninguna, estoy compitiendo conmigo. Por eso".

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