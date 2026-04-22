La curiosa historia de Carol Kresse y Pancho López: Se separaron hace un año, pero siguen viviendo juntos

22 abr. 2026 - 16:10 hrs.

La animadora Carol Kresse y el actor Pancho López se casaron en 2004 luego de tres años de pololeo. En 2025 decidieron terminar su matrimonio, pero siguen viviendo juntos.

La recordada "Magi Carol" relató a Las Últimas Noticias (LUN) cómo es la convivencia con su expareja y las dos hijas de ambos mientras transcurre el proceso de divorcio.

La separación de Carol Kresse y Pancho López

Carol Kresse y Francisco López llevan casi un año habitando la misma casa familiar donde vivían como esposos, una relación que no pudieron rescatar luego de años de desencuentros.

"Fue una decisión de ambos, porque ya se van descoordinando ciertas cosas de pareja y por un tema de convivencia. Con las hijas ya grandes pensamos que era el minuto", declaró la también cantante a LUN.

Instagram @carolkresse

"Obviamente tratamos de salvarlo con todo lo que pudimos, fuimos a terapia, pero llega un minuto en que no se puede nomás", dijo.

"Ahora estamos viendo el tema del divorcio, mientras seguimos viviendo en la misma casa (...), obviamente en piezas separadas y tratando de que la convivencia sea lo más sana posible", comentó la recordada "Tía Carol" de Mundo Mágico.

"Vamos a estar así hasta que lleguemos a los acuerdos finales de divorcio y ahí ya poder ver qué se hace con las vidas aparte", aclaró después.

Carol detalló que pese a vivir bajo el mismo techo, no comparten su rutina y "cada uno hace su vida". Agregó que ambos priorizan el bienestar de sus hijas, de 18 y 19 años.

"Uno trata de hacer lo mejor posible para que ellas estén bien dentro de lo que significa una separación de los papás. La idea es evitar cualquier tipo de mal rato frente a ellas", expuso.

La nueva etapa de Carol

La animadora de 49 años confesó que no está en etapa de duelo, pues ya lo vivió durante el matrimonio. "Cuando llegas a tomar la decisión final es porque la tienes clarísima. No hay duda", apuntó.

Sin embargo, admitió que se siente raro estar soltera de nuevo. "Es como volver a tus 20. Estoy recién en esto, entonces no tengo tampoco visión de qué va a pasar en adelante (...) Pero creo que ya pasé la etapa del duelo y ahora estoy tratando de ver toda la parte positiva", dijo.

Por ahora, Carol está centrada en su trabajo, formará parte de una gira de eventos infantiles con el "Gallo Pipe", donde la invitaron a cantar como "Magi Carol".

Instagram @carolkresse

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