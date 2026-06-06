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"Sin querer, es testigo...": Fran Walker revela cómo será su personaje en Sofía en peligro

  • Por Matías Rivera

Francisca Walker es la nueva incorporación a la segunda teleserie vertical de Mega; hablamos de Sofía en Peligro

Precisamente, la reconocida actriz cuenta con una gran trayectoria en las teleseries de Mega. Sin embargo, esta será su primera incursión en el formato vertical. 

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En este MegaShorts, Arecheta dará vida a un joven policía que se verá envuelto en una trama llena de suspenso y drama. 

Fran Walker habla de su personaje en la teleserie vertical

"Mi personaje es Sofía, una chica común y corriente que acaba de tener un ascenso en su trabajo; está celebrando de lo mejor cuando de repente, sin querer, es testigo del asesinato de un fiscal", expresó Walker. 

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En ese momento, Sofía comienza a ser una testigo protegida de las autoridades, ya que su vida correrá riesgo. 

Fran Walker
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"Es una teleserie muy entretenida, es un thriller, se las recomiendo porque va a estar muy, muy buena", cerró Fran. 

Todo sobre Sofía en peligro

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