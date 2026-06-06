"Sin querer, es testigo...": Fran Walker revela cómo será su personaje en Sofía en peligro

06 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Francisca Walker es la nueva incorporación a la segunda teleserie vertical de Mega; hablamos de Sofía en Peligro.

Precisamente, la reconocida actriz cuenta con una gran trayectoria en las teleseries de Mega. Sin embargo, esta será su primera incursión en el formato vertical.

En este MegaShorts, Arecheta dará vida a un joven policía que se verá envuelto en una trama llena de suspenso y drama.

Fran Walker habla de su personaje en la teleserie vertical

"Mi personaje es Sofía, una chica común y corriente que acaba de tener un ascenso en su trabajo; está celebrando de lo mejor cuando de repente, sin querer, es testigo del asesinato de un fiscal", expresó Walker.

En ese momento, Sofía comienza a ser una testigo protegida de las autoridades, ya que su vida correrá riesgo.

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"Es una teleserie muy entretenida, es un thriller, se las recomiendo porque va a estar muy, muy buena", cerró Fran.

Todo sobre Sofía en peligro