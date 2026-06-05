"¿Cómo va la relación?": Así responde Dunga cuando le preguntan en redes sociales por Karla Melo

05 jun. 2026 - 15:30 hrs.

Hace casi un mes que Karla Melo y Dunga confirmaron su quiebre tras semanas de especulaciones. Sin embargo, los seguidores del vocalista de La Combo Tortuga le siguen preguntando por su expolola.

El músico publicó una serie de fotografías en las que posa en solitario o con algunas personas nuevas que está conociendo, tal y como lo dijo en su post. Fue allí donde algunos internautas mencionaron el nombre de la cantante.

Las respuestas de Dunga sobre Karla Melo

"¿Cómo va la relación con la Karlita?", escribió una seguidora, a quien Manuel "Dunga" Caro dio un par de respuestas que tal vez causaron confusión.

"Como la raja", respondió inicialmente en broma, pero minutos más tarde agregó otro mensaje: "Va bien". Eso no fue todo, Dunguita Tortuga además elogió a Karla Melo al contestarle a otro usuario que también quiso saber sobre su relación con ella.

Instagram @dunguita_tortuga

"Ahí está, sacó el manso tema, escúchelo y compártalo", dijo el cantante en relación a la recién estrenada canción "Un gran actor", cuyo video protagoniza Karla junto a Gabriel Urzúa.

En una reciente entrevista, la intérprete aseguró que se tomó el quiebre con Dunga con serenidad y le deseó lo mejor.

La artista afirmó que seguramente seguirá encontrándose con él de manera cordial, ya que son intérpretes del mismo género musical.

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