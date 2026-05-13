13 may. 2026 - 16:50 hrs.

La cantante y actriz Karla Melo rompió el silencio y confirmó su separación de Manuel "Dunguita" Caro, vocalista de La Combo Tortuga.

Karla y "Dunguita" fueron una pareja que pasó muchos años juntos, luego se separaron y, en medio del tratamiento de la artista contra el cáncer, se dieron una segunda oportunidad, lo que fue bien visto por el entorno de ella y sus seguidores.

1 En medio de rumores de infidelidad: Karla Melo confirma su separación de Dunguita Tortuga 2 ¿Dónde ver Salvando a Ema? Estas son las plataformas en que está disponible la teleserie vertical de Mega 3 ¡Todos disponibles! De esta forma puedes ver los capítulos de Salvando a Ema 4 La felicidad de Cote Quintanilla por lanzamiento de su nuevo disco: "Esta música llegó a movernos el piso" 5 U. de Chile vs. Magallanes: Conoce fecha, hora y cómo ver EN VIVO este partido de la liga femenina por Mega 2 Lo más visto de Entretenimiento

Sin embargo, durante las últimas semanas había muchos rumores de una posible separación a raíz de una supuesta infidelidad de él, y aunque Karla no ha confirmado esto como razón del quiebre, sí hizo unas publicaciones sospechosas en Instagram.

Karla Melo confirma su separación de "Dunguita"

Quien dio vida a Flavia en la icónica serie "El Reemplazante" conversó con 24 Horas, donde se le preguntó por su situación amorosa actual, la cual no esquivó y contestó con total sinceridad.

"Estoy soltera y estoy muy bien, tranquila y enfocada en mí, en mi carrera", afirmó Karla, y agregó que su nueva canción "Un Gran Actor" está dedicada a muchos hombres.

Asimismo, declaró que ya está completamente sana del cáncer, feliz y bien con su salud, por lo que efectuará un evento para visibilizar las historias de todas las mujeres que están pasando por un diagnóstico similar.

Todo sobre Karla Melo