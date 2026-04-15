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'Me alejé de todo y volví a mí': La misteriosa publicación de Karla Melo tras rumores de quiebre amoroso Instagram

"Me alejé de todo y volví a mí": La misteriosa publicación de Karla Melo tras rumores de quiebre amoroso

  • Por Matías Rivera

Durante los últimos días ha surgido un rumor que involucra directamente a Karla Melo, y es que las "malas lenguas" afirman que terminó su relación con Manuel Caro, más conocido como "Dunga" de la banda La Combo Tortuga. 

Ninguna de las partes se ha referido a esta situación en público; sin embargo, la actriz y cantante nacional realizó un misterioso posteo en redes sociales que aumentó la creencia en este rumor que anda circulando en el mundo del espectáculo. 

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Y es que Karla se fue de vacaciones sola a la Riviera Maya, lugar desde el que subió un carrusel con fotografías de ella y con una descripción muy particular. 

La reflexión de Karla Melo tras rumores de quiebre

"Viajar sola no estaba en mis planes, pero al parecer sí en mi destino, y al final no estuve sola, estuve conmigo, me encontré, enfrenté mis temores, me alejé de todo y volví a mí; se los recomiendo", escribió la actriz. 

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En esa misma línea, comentó que "una de las cosas que más me gusta hacer es viajar y, si hace calor, mejor.
¡Soy muy feliz en el Caribe y siempre puedes pedirle a alguien que te saque una foto! Jajajaja. ¿Qué foto les gusta más? A mí todas". 

Karla Melo
Instagram

Fue precisamente esta descripción la que llamó la atención de sus seguidores, ya que Karla aseguró que viajó sola y volvió a sí misma, algo que fue aplaudido y alabado por los usuarios, quienes la ven muy feliz con su actualidad, pese a los trascendidos sobre su vida amorosa.

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