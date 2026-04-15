"Me alejé de todo y volví a mí": La misteriosa publicación de Karla Melo tras rumores de quiebre amoroso

15 abr. 2026 - 12:10 hrs.

Durante los últimos días ha surgido un rumor que involucra directamente a Karla Melo, y es que las "malas lenguas" afirman que terminó su relación con Manuel Caro, más conocido como "Dunga" de la banda La Combo Tortuga.

Ninguna de las partes se ha referido a esta situación en público; sin embargo, la actriz y cantante nacional realizó un misterioso posteo en redes sociales que aumentó la creencia en este rumor que anda circulando en el mundo del espectáculo.

Y es que Karla se fue de vacaciones sola a la Riviera Maya, lugar desde el que subió un carrusel con fotografías de ella y con una descripción muy particular.

La reflexión de Karla Melo tras rumores de quiebre

"Viajar sola no estaba en mis planes, pero al parecer sí en mi destino, y al final no estuve sola, estuve conmigo, me encontré, enfrenté mis temores, me alejé de todo y volví a mí; se los recomiendo", escribió la actriz.

En esa misma línea, comentó que "una de las cosas que más me gusta hacer es viajar y, si hace calor, mejor.

¡Soy muy feliz en el Caribe y siempre puedes pedirle a alguien que te saque una foto! Jajajaja. ¿Qué foto les gusta más? A mí todas".

Instagram

Fue precisamente esta descripción la que llamó la atención de sus seguidores, ya que Karla aseguró que viajó sola y volvió a sí misma, algo que fue aplaudido y alabado por los usuarios, quienes la ven muy feliz con su actualidad, pese a los trascendidos sobre su vida amorosa.

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