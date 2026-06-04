"¿Era necesario publicarlo?": Mariela Sotomayor recibe críticas tras mostrar íntimo procedimiento médico

04 jun. 2026 - 17:30 hrs.

Mariela Sotomayor fue blanco de críticas en redes sociales luego de compartir un íntimo procedimiento estético.

A través de Instagram, la periodista contó detalles de la intervención que se realizó recientemente y habló sobre su experiencia al respecto.

Mariela Sotomayor muestra íntimo procedimiento estético

La exintegrante de Only Fama explicó que tomó la decisión de someterse a un rejuvenecimiento vaginal.

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"A mis 43 años, con 3 hijos y sin haber tenido partos vaginales, entendí algo importante: el autocuidado íntimo no debería comenzar cuando aparece un problema… Porque justamente ahí está el problema", escribió en el post que acompañó el video del procedimiento.

En esa misma línea, agregó que "durante años a las mujeres nos enseñaron a preocuparnos de nuestra salud femenina solo desde la enfermedad, la maternidad o la pareja… hoy lo hago por mí y para mí".

Luego, explicó que el tratamiento corresponde a "una tecnología de rejuvenecimiento vaginal que logra todo esto: Tensar el canal vaginal. Más sensibilidad, mejor lubricación. Yo, como ustedes saben, les hablo de todos los temas. Y este es uno muy importante".

Su publicación no pasó desapercibida entre los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en cuestionar a Mariela.

"¿Era necesario publicar algo tan privado? Y después se quejan porque la gente opina de sus vidas", "Tener intimidad y privacidad no es un delito, si quieres se lo cuentas a tus amigas", "Igual es bueno tener algunos secretos", fueron algunos de los comentarios que recibió.

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