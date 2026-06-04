"La vida es buena": Ignacia Antonia actualiza su estado de salud tras acudir a urgencias por una mastitis

04 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Ignacia Antonia reapareció en sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su salud, luego de publicar una imagen suya en la camilla de una clínica con tratamiento intravenoso.

La influencer presentaba fiebre alta, dolor y malestar debido a una mastitis, una inflamación del tejido mamario que genera esos síntomas y que puede ocasionar enrojecimiento y quemazón en el área.

La actualización de Ignacia Antonia sobre su salud

Esta vez Ignacia Hernández tranquilizó a sus fans al publicar un video en sus historias de Instagram, ya desde su casa y con su hija Amelia en brazos.

"Bueno, menos mal que hoy ya me siento mejor. Fui a urgencias porque no me bajaba la fiebre. Y bueno, lo bueno es que me dieron medicamentos, antibióticos, así que ya me siento mucho mejor", dijo inicialmente, con un filtro en su rostro.

"Ayer en verdad me sentí muy mal todo el día. Hoy día, del 1 al 10, me duele un 2, pero ayer me dolía un 7. Y antes de ayer, en la noche, me dolía un 20", detalló.

Para terminar de evidenciar su mejoría, la tiktoker compartió otro video en el que, vestida con pijama y lentes de sol, saborea con gusto y vitalidad lo que parece ser un helado de pistacho en una gran copa. "La vida es buena", escribió sobre la imagen.

Instagram @ignaciaa_antonia

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