"Siento que será muy alta": Fans reaccionan a lo grande que está la hija de Ignacia Antonia y Ak4:20

30 may. 2026 - 10:00 hrs.

A cinco meses de su nacimiento, la hija de Ignacia Antonia y el cantante urbano, Bastian D’Amonte, conocido como Ak4:20, volvió a captar la atención en redes sociales. Esta vez, por lo mucho que ha crecido.

Esto quedó en evidencia en un nuevo video que la influencer compartió a través de su cuenta de TikTok, donde aparece en compañía de su bebé, Amelia.

El crecimiento de la hija de Ignacia Antonia

En el clip, la creadora de contenido sostiene a la pequeña en brazos, ambas con atuendos en tonos blanco y rosa pastel. Como detalle humorístico, de fondo suena el icónico audio de la película Chicas Pesadas: “Los miércoles usamos rosa”.

Instagram @ignaciaa_antonia

Lo que más impactó a sus seguidores fue la estatura de Amelia. Con solo cinco meses, la longitud de la bebé abarca gran parte de la altura de su mamá, un detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores.

“Cada miércoles de rosa está más grande”, “Ya tiene como tres años, ¿verdad?”, "Amelia es gigante", "La bebé es más grande que la mamá", "Siento que va a ser muy alta", resaltaron algunos usuarios.

Todo sobre Ignacia Antonia