Por estas razones Pamela Díaz se querelló contra Junior Playboy: Helhue Sukni es su abogada

27 may. 2026 - 15:45 hrs.

Pamela Díaz no piensa pasar por alto las palabras que dijo sobre ella Junior Playboy en un programa de farándula. La presentadora inició un proceso judicial contra el chico reality y eligió como su representante legal a la famosa abogada Helhue Sukni.

Según un reporte de The Clinic, Díaz acudió el lunes al Juzgado de Garantía de Santiago para querellarse contra el influencer por “injurias y calumnias por medios de comunicación”. En reacción, Junior publicó un desafiante video.

¿Por qué Pamela Díaz se querella contra Junior Playboy?

La "Fiera" inició la querella contra José Luis Concha -nombre real de Junior Playboy-, luego de que este recordara su experiencia al participar junto a ella en un reality show en el año 2023, un encierro en el que no se llevaron bien.

Instagram @juniiorplaybo

Durante una emisión del programa "Cuéntamelo todo y exagera", afirmó que Díaz se saltaba las reglas e incluso introducía estupefacientes en el set.

"Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality", afirmó.

La Cuarta consigna que esta no es la primera vez que Díaz toma acciones por este tipo de selañamientos. La presentadora antes demandó por motivos similares a Adriana Barrientos y Hugo Valencia, quienes tuvieron que ofrecerle disculpas públicas.

La reacción de Junior Playboy

Por su parte, Concha publicó en su cuenta de Instagram un video en el que no mencionó a Díaz, pero parece ser una reacción a la demanda. "No digo tu nombre, pero nos veremos en el tribunal", se le escuchó cantar.

"Real hasta la muerte, ese es mi lema. Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en el 2026 en Chile, país de libre expresion", escribió. "La verdad siempre sale a la luz, no se puede tapar el sol con un dedo, más aún cuando ese dedo esta sucio de verdad", finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @juniorplayboy69jose luis (@juniorplaybo)

Todo sobre Pamela Díaz