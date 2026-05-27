Confirman que Pedro Lladser fue padre nuevamente: Su pareja es su prima 21 años menor

27 may. 2026 - 11:40 hrs.

El exmodelo Pedro Lladser se convirtió nuevamente en padre a sus 52 años de edad con su pareja y prima 21 años menor, Ignacia Lladser.

La madre reveló la noticia a través de su cuenta de TikTok, en la que se publicaron algunas imágenes del embarazo y del bebé nacido a las 39 semanas de gestación.

"¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso! Ahí estaba que me explotaba mi panza, pero lejos la experiencia más maravillosa de la vida", escribió Ignacia sobre su hijo que ya tiene dos meses.

TikTok Ignacia Lladser

El conflicto de Pedro Lladser con Mariel Aereboe

Cabe recordar que Pedro Lladser estuvo en la palestra mediática recientemente, luego que su exesposa, Mariel Aereboe, lo acusara de no aportar económicamente para la manutención de sus hijas, Josefina y Julieta.

"Lo ves que mantiene otra familia, casa nueva, salidas a comer, etc. Pero para sus hijas no tiene nunca… y les pide que trabajen", escribió la exmodelo argentina.

El ex "Venga Conmigo" salió a desmentir sus dichos en abril pasado, al señalar que "soy yo quien costea los colegios, las universidades y el sistema de salud de mis hijas. Soy yo quien les da mesada (poco o mucho, es lo que puedo) y agregar, además, una importante suma de dinero (que no daré a conocer) que mensualmente envío a Mariel por compensación económica".

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