"Estoy disfrutando la vida": Myriam Hernández habla sobre su vida sentimental tras bullado quiebre

27 may. 2026 - 10:30 hrs.

Myriam Hernández se refirió a su actual situación sentimental, luego que se separara de Jorge Saint-Jean tras 35 años juntos.

La intérprete de "Herida" fue invitada al programa web "Una mañana fabulosa" con la conducción de Humberto Sichel, Pía Ramírez y Paola Molina, en la que abordó el amor y la influencia que este tiene en la creación de su música.

¿Cómo está el corazón de Myriam Hernández?

"¿Ha habido un cambio respecto de la etapa emocional en la que te encuentras?", le preguntaron a la artista, quien señaló que esto todavía no se ha visto reflejado porque no cuenta con material nuevo, pero sí lo plasmó en su último disco, lanzado en 2024.

"En el proceso creativo no, porque no he hecho canciones nuevas. Más bien en el proceso, así que si quieren saber mi historia, escuchen 'Tauro'", señaló Hernández ante la sorpresa del panel.

En cuanto a la situación de su corazón, aseguró estar "muy bien. Estoy muy contenta, muy feliz y estoy muy tranquila. Estoy disfrutando la vida, mis amigos, el amor. Me encanta".

Trascendidos indicarían que la diva nacional estaría en pareja con Fernando Cordero Sepúlveda, ingeniero de 55 años, tras publicar brevemente una fotografía de ambos en redes sociales que posteriormente eliminó.

Instagram de @ceci.gutierrez

Cabe recordar que el año pasado, en una conversación íntima con Tonka Tomicic, la cantante confesó que respecto a volver a enamorarse, "(si) tú me haces esta pregunta hace unos tres meses atrás, te habría dicho que me voy a quedar sola (...) pero mis hijos me dijeron: 'Mamá, tienes que abrirte. Nosotros vamos a estar felices'. Entonces hoy día, si me preguntas, digo que sí, me abro a la posibilidad".

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